Еврокомиссия утвердила план реформирования рынка электроэнергии ЕС

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Более двух десятилетий структура рынка электроэнергии хорошо служила европейским компаниям и потребителям, позволяя им пользоваться преимуществами единого рынка. Однако энергетический кризис, вызванный нападением России на Украину, выявил ряд недостатков в текущей системе, которые необходимо было устранить", - пояснила Симсон.

Известно, что план Еврокомиссии направлен на постепенный отказ от использования газа в производстве электроэнергии после того, как из-за вторжения России в Украину цены стали нестабильными.

Кроме этого, также по словам Симсона, реформа будет направлена на то, чтобы сделать счета за электроэнергию европейских потребителей и компаний более независимыми от краткосрочных рыночных цен. Реформа также ускорит использование возобновляемых источников энергии и улучшит защиту потребителей.

Отмечается, что предложение Еврокомиссии теперь будет рассмотрено Европарламентом и государствами-членами ЕС, прежде чем план можно будет превратить в серию законов, которая займет по меньшей мере несколько месяцев.

"Я действительно верю, что парламент и готовы рассматривать это как приоритет. Это означает, что некоторые части этого предложения могут помочь нам уже в следующем году", - отметила Симсон.