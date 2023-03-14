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Еврокомиссия утвердила план реформирования рынка электроэнергии ЕС

14 мартa, 2023 вторник
17:56
Экономика

Европейская комиссия во вторник, 14 марта, утвердила реформу рынка электроэнергии, чтобы защитить граждан от внезапных скачков цен, ускорить использование возобновляемых источников энергии

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Более двух десятилетий структура рынка электроэнергии хорошо служила европейским компаниям и потребителям, позволяя им пользоваться преимуществами единого рынка. Однако энергетический кризис, вызванный нападением России на Украину, выявил ряд недостатков в текущей системе, которые необходимо было устранить", - пояснила Симсон.

Известно, что план Еврокомиссии направлен на постепенный отказ от использования газа в производстве электроэнергии после того, как из-за вторжения России в Украину цены стали нестабильными.

Кроме этого, также по словам Симсона, реформа будет направлена на то, чтобы сделать счета за электроэнергию европейских потребителей и компаний более независимыми от краткосрочных рыночных цен. Реформа также ускорит использование возобновляемых источников энергии и улучшит защиту потребителей.

Отмечается, что предложение Еврокомиссии теперь будет рассмотрено Европарламентом и государствами-членами ЕС, прежде чем план можно будет превратить в серию законов, которая займет по меньшей мере несколько месяцев.

"Я действительно верю, что парламент и готовы рассматривать это как приоритет. Это означает, что некоторые части этого предложения могут помочь нам уже в следующем году", - отметила Симсон.

  • Напомним, Европейский Союз 23 января одобрил седьмой транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную помощь Украине. Таким образом, общий объем военной помощи Украине, выделенной с помощью этого инструмента, вырос до 3,6 млрд евро.
  • Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве.
  • По состоянию на 1 февраля ЕС предоставил Украине военную помощь на сумму почти в 12 млрд евро – как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.
  • 8 марта послы стран Европейского Союза согласовали выделить два миллиарда евро фонда мира, из которого финансируются военные поставки для Украины.
  • 14 марта совет Европейского Союза утвердил увеличение на 2 миллиарда евро фонда мира, из которого также финансируется военная помощь Украине.
Мир
ЕС
Енергия
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