Еврокомиссия угрожает ограничениями, если Венгрия не отменит закон о "пропаганде ЛГБТ"

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссия применит свою силу как гарант соглашений. Давайте проясним, мы применим эту силу независимо от того, какая страна-член нарушит законы ЕС... Европа не позволит, чтобы часть ее сообщества была стигматизирована: будь то из-за того, кого они любят, из-за их возраста, национальности, политических убеждений или религиозных верований", - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что речь идет и о бюджете ЕС.

"Должны быть приняты меры, если будет установлено, что нарушения верховенства права в странах-членах влияют на управление бюджетом ЕС или финансовые интересы - либо имеют серьезный риск такого влияния", - добавила она.