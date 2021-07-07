Еврокомиссия угрожает ограничениями, если Венгрия не отменит закон о "пропаганде ЛГБТ"
Президент Еврокомиссии Урсула ван дер Ляен назвала "позорным" закон, который запрещает демонстрировать гомосексуальность или изменение пола в шоу, фильмах и программах сексуального воспитания в школах
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссия применит свою силу как гарант соглашений. Давайте проясним, мы применим эту силу независимо от того, какая страна-член нарушит законы ЕС... Европа не позволит, чтобы часть ее сообщества была стигматизирована: будь то из-за того, кого они любят, из-за их возраста, национальности, политических убеждений или религиозных верований", - заявила фон дер Ляйен.
Она добавила, что речь идет и о бюджете ЕС.
"Должны быть приняты меры, если будет установлено, что нарушения верховенства права в странах-членах влияют на управление бюджетом ЕС или финансовые интересы - либо имеют серьезный риск такого влияния", - добавила она.
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