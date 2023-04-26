Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает RMF FM.

Как известно, Польша вместе с Болгарией, Румынией, Словакией и Венгрией провели переговоры с Еврокомиссией по избыточному импорту из Украины, которые закончились без договоренностей. Брюссель предлагал решения на уровне ЕС вместо тех, которые в одностороннем порядке введены соседними с Украиной странами, в том числе Польшей.

В то время Еврокомиссия согласилась только на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Теперь Комиссия согласилась запретить ввоз из Украины масла.

Польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус заявил, что его страна не откажется от блокады украинского импорта, пока не будут удовлетворены польские требования.

"Мы не откажемся от своих действий в этот момент, которые мы сделали, если мы не получим соответствующих инструментов, гарантирующих, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, притоком товаров из Украины в Польшу", – сказал он.

Также Польша потребует запрета на ввоз муки, меда, сахара, мягких фруктов (замороженных), яиц, мяса (особенно птицы), молока и молочных продуктов, а также яблочного сока и концентрата.