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Еврокомиссия согласилась запретить импорт подсолнечного масла из Украины

26 апреля, 2023 среда
05:30
Экономика подсолнечное масло

Европейская комиссия согласилась ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины, однако транзит этого продукта будет разрешен

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает RMF FM.

Как известно, Польша вместе с Болгарией, Румынией, Словакией и Венгрией провели переговоры с Еврокомиссией по избыточному импорту из Украины, которые закончились без договоренностей. Брюссель предлагал решения на уровне ЕС вместо тех, которые в одностороннем порядке введены соседними с Украиной странами, в том числе Польшей.

В то время Еврокомиссия согласилась только на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Теперь Комиссия согласилась запретить ввоз из Украины масла.

Польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус заявил, что его страна не откажется от блокады украинского импорта, пока не будут удовлетворены польские требования.

"Мы не откажемся от своих действий в этот момент, которые мы сделали, если мы не получим соответствующих инструментов, гарантирующих, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, притоком товаров из Украины в Польшу", – сказал он.

Также Польша потребует запрета на ввоз муки, меда, сахара, мягких фруктов (замороженных), яиц, мяса (особенно птицы), молока и молочных продуктов, а также яблочного сока и концентрата.

  • Ранее Болгария, Словакия, Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна оказал существенное влияние на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.
  • Позже стало известно, что 21 апреля Польша разблокирует для украинской агропродукции транзит в порты Европы, проходящие по территории страны. Уже 24 апреля Укрзализныця возобновила транзит через территорию Польши украинской сельхозпродукции.
Мир
Польша
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Словакия
Еврокомиссия
Венгрия
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