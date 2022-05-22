Еврокомиссия считает, что Путин вряд ли остановит поставки газа крупным клиентам из ЕС, - вице-президент Тиммерманс

Об этом в эфире общественного вещания Нидерландов заявил вице-президент комиссии Франс Тиммерманс.



"Такое решение навредит Путину, ведь оплата за газ – последний источник дохода для России", - заявил он.

Именно поэтому Путин давит только на малых клиентов.

Напомним, 27 апреля российский "Газпром" приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию. В то же время, ЕС готовится к такому сценарию, диверсифицируя свой энергетический портфель.

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