Еврокомиссия считает, что Путин вряд ли остановит поставки газа крупным клиентам из ЕС, - вице-президент Тиммерманс
Напав на Украину, Россия оказалась в финансово-торговой изоляции, но вряд ли сможет остановить поставки газа в ЕС
Об этом в эфире общественного вещания Нидерландов заявил вице-президент комиссии Франс Тиммерманс.
"Такое решение навредит Путину, ведь оплата за газ – последний источник дохода для России", - заявил он.
Именно поэтому Путин давит только на малых клиентов.
- Напомним, 27 апреля российский "Газпром" приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию. В то же время, ЕС готовится к такому сценарию, диверсифицируя свой энергетический портфель.
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