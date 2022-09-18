Об этом сообщает официальный сайт Еврокомиссии .

Европейская комиссия предложила заморозить до 65% выплат Венгрии по трем основным программам из фонда сбалансированного развития ЕС. Причиной послужило нарушение Будапештом принципов верховенства права. Соответствующие предложения Еврокомиссия передала Совету ЕС, который в течение месяца должен принять окончательное решение.

"В ожидании реализации мер по возобновлению верховенства закона в Венгрии коллегия Еврокомиссии предложила Совету ЕС принять меры по ограничению бюджета в рамках механизма обусловленности выплат соблюдением верховенства закона. Эти меры включают приостановление 65% выплат по трем программам в рамках фонда сбалансированного развития ЕС", — заявил еврокомиссар Йоханнес Хан.

14 сентября стало известно, что Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb