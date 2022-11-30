Еврокомиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд евро

Об этом сообщает Euronews .

Венгрия имела время до 19 ноября, чтобы принять 17 реформ, согласованных с ЕС в течение лета, чтобы избежать замораживания.

"Хотя ряд реформ был осуществлен или продолжается, Венгрия не смогла должным образом реализовать основные аспекты необходимых 17 мер по исправлению ситуации", - заявили в Еврокомиссии.

Там добавили, что решили сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановлении 65% обязательств по трем операционным программам на сумму 7,5 млрд евро.

Страны ЕС должны проголосовать за одобрение рекомендаций Еврокомиссии большинством голосов.

Ожидается, что голосование состоится не раньше 6 декабря, когда в Брюсселе соберутся министры экономики стран ЕС.

18 сентября Европейская комиссия рекомендовала заморозить выплату Венгрии на 7,5 млрд евро из-за нарушения принципов верховенства права.

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