Еврокомиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд евро
В среду 30 ноября Еврокомиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд евро из-за проблем с верховенством права
Об этом сообщает Euronews .
Венгрия имела время до 19 ноября, чтобы принять 17 реформ, согласованных с ЕС в течение лета, чтобы избежать замораживания.
"Хотя ряд реформ был осуществлен или продолжается, Венгрия не смогла должным образом реализовать основные аспекты необходимых 17 мер по исправлению ситуации", - заявили в Еврокомиссии.
Там добавили, что решили сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановлении 65% обязательств по трем операционным программам на сумму 7,5 млрд евро.
Страны ЕС должны проголосовать за одобрение рекомендаций Еврокомиссии большинством голосов.
Ожидается, что голосование состоится не раньше 6 декабря, когда в Брюсселе соберутся министры экономики стран ЕС.
- 18 сентября Европейская комиссия рекомендовала заморозить выплату Венгрии на 7,5 млрд евро из-за нарушения принципов верховенства права.
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