Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза
Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз
Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Мы рекомендуем предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ. Украина ясно продемонстрировала стремление жить по европейским ценностям и стандартам. И начала еще перед войной путь в ЕС, - отметила Урсула фон дер Ляен. - Украинцы готовы умирать за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами европейской мечтой".
Также Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на членство в ЕС в Молдове.
"Мы также рекомендуем предоставить Молдове статус кандидата, понимая, что страна будет проводить реформы. Молдова находится на настоящем прореформаторском, антикоррупционном и европейском пути. Впереди еще длинная дорога, но мы верим, что у страны есть потенциал, чтобы соответствовать критериям", - добавила Урсула фон дер Ляен.
В то же время Грузия такой рекомендации от Еврокомиссии не получила.
"Грузия должна политически объединиться, чтобы сформировать четкий путь структурных реформ и ЕС. Поэтому мы рекомендуем предоставить Грузии европейскую перспективу, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", - отметила глава Еврокомиссии.
Окончательное решение лидеры европейских стран примут на саммите 23-24 июня.
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