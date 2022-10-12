Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии статус кандидата в ЕС
Европейская комиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в Евросоюз. От страны ожидают введения ряда реформ
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
По данным ведомства, при принятии решения о рекомендации предоставления статуса кандидата в ЕС для Боснии учитывались ожидания, что в стране будет сделан ряд шагов по укреплению демократии, функциональности государственных институтов, верховенства закона, борьбы с коррупцией и организованной преступностью.
При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что такое решение, предусматривающее расширение Евросоюза в будущем, было принято на фоне войны России против Украины.
"Совершенно очевидно, что мы верим в европейское будущее наших партнеров. Жестокое вторжение России в Украину подчеркивает важность расширения ЕС, обретающего новое геополитическое значение. Это долгосрочные инвестиции в мир, процветание и стабильность нашего континента", - подчеркнул Боррель.
Известно, что решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Боснии должен принять Европейский Совет.
- 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".
- 23 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.
- 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
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