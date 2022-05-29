Еврокомиссия разработала план разблокирования решения об эмбарго на российскую нефть, - Bloomberg
Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС план постепенного отказа от поставок российской нефти
Об этом сообщает Bloomberg .
По данным источников агентства, Европейская комиссия уже направила странам-членам ЕС план, в котором предлагается отказываться от российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба", постепенно. В плане также определен срок отказа от поставляемой морем нефти — шесть месяцев, для нефтепродуктов — восемь месяцев.
По данным агентства, послы ЕС должны встретиться сегодня, 29 мая, чтобы обсудить план. Как сообщили источники Bloomberg, введение эмбарго в таком виде поможет удовлетворить требования Венгрии, заблокировавшей решение об эмбарго, а также решить проблемы стран, не имеющих выхода к морю, — Словакии, Чехии и других.
Эмбарго на нефть было ключевым пунктом шестого пакета санкций против России.
- 27 мая сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на поставку российской нефти за исключением поставляемого по трубопроводу сырья.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное