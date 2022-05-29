Об этом сообщает Bloomberg .

По данным источников агентства, Европейская комиссия уже направила странам-членам ЕС план, в котором предлагается отказываться от российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба", постепенно. В плане также определен срок отказа от поставляемой морем нефти — шесть месяцев, для нефтепродуктов — восемь месяцев.

По данным агентства, послы ЕС должны встретиться сегодня, 29 мая, чтобы обсудить план. Как сообщили источники Bloomberg, введение эмбарго в таком виде поможет удовлетворить требования Венгрии, заблокировавшей решение об эмбарго, а также решить проблемы стран, не имеющих выхода к морю, — Словакии, Чехии и других.

Эмбарго на нефть было ключевым пунктом шестого пакета санкций против России.

27 мая сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на поставку российской нефти за исключением поставляемого по трубопроводу сырья.

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