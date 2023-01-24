Еврокомиссия разработала план по возвращению нелегальных мигрантов из ЕС домой

Об этом сообщило издание Euronews .

По данным Еврокомиссии, только 21% нелегально попадающих в ЕС мигрантов возвращаются домой, даже если получают негативное решение по их просьбе об убежище от государства-члена ЕС.

"Необходимо, чтобы сразу после государства-члены ЕС запросили реадмиссию для этой страны. Тогда мы сможем выполнить решения и фактически отправить этих людей обратно в страну происхождения. Вот почему так важно, чтобы мы работали вместе. Страны-члены не могут решить это". в одиночку, но и Европейская комиссия не может решить ее в одиночку", – сказала Йоханссон журналистам во вторник.

В то же время директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников Кэтрин Вуллард считает, что для решения проблемы нелегальных мигрантов существуют и другие решения. Одно из них – расширение каналов легальной миграции, которые фактически сокращались в Европе за последние 20 лет.

"Это люди, которые могут захотеть приехать в Европу, чтобы найти работу, и в то же время Европа нуждается в работниках", – отмечает она.

5 января стало известно, что количество беженцев , прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения до 3 января, достигло 7 915 287 человек.