Еврокомиссия разработала план по возвращению нелегальных мигрантов из ЕС домой
Европейская комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон во вторник представила "новую стратегию работы", направленную на увеличение количества случаев возвращения нелегальных мигрантов в страны проживания
Об этом сообщило издание Euronews .
По данным Еврокомиссии, только 21% нелегально попадающих в ЕС мигрантов возвращаются домой, даже если получают негативное решение по их просьбе об убежище от государства-члена ЕС.
"Необходимо, чтобы сразу после государства-члены ЕС запросили реадмиссию для этой страны. Тогда мы сможем выполнить решения и фактически отправить этих людей обратно в страну происхождения. Вот почему так важно, чтобы мы работали вместе. Страны-члены не могут решить это". в одиночку, но и Европейская комиссия не может решить ее в одиночку", – сказала Йоханссон журналистам во вторник.
В то же время директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников Кэтрин Вуллард считает, что для решения проблемы нелегальных мигрантов существуют и другие решения. Одно из них – расширение каналов легальной миграции, которые фактически сокращались в Европе за последние 20 лет.
"Это люди, которые могут захотеть приехать в Европу, чтобы найти работу, и в то же время Европа нуждается в работниках", – отмечает она.
- 5 января стало известно, что количество беженцев , прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения до 3 января, достигло 7 915 287 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.47Продажа 43.38
- Актуальное
- Важное