Еврокомиссия разработала план действий на случай прекращения газоснабжения из России, - El Pais

Об этом сообщает El Pais .

По информации источников испанского издания, в случае прекращения поставок газа из РФ, Евросоюз потребует от стран-членов, имеющих альтернативные источники поставки, делиться газом с другими.

Кроме того, ЕС может ввести нормирование потребления энергии. Его внедрение начнется с промышленного сектора. Предполагается, что в таком случае компании из стран, менее зависимых от российского газа, не будут иметь конкурентного преимущества над другими.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb