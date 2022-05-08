Еврокомиссия разработала план действий на случай прекращения газоснабжения из России, - El Pais
В случае прекращения газоснабжения из России члены Евросоюза будут делиться излишками газа с другими странами
Об этом сообщает El Pais .
По информации источников испанского издания, в случае прекращения поставок газа из РФ, Евросоюз потребует от стран-членов, имеющих альтернативные источники поставки, делиться газом с другими.
Кроме того, ЕС может ввести нормирование потребления энергии. Его внедрение начнется с промышленного сектора. Предполагается, что в таком случае компании из стран, менее зависимых от российского газа, не будут иметь конкурентного преимущества над другими.
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