Еврокомиссия разрабатывает четырехлетний план финансирования Украины, - СМИ
Еврокомиссия работает над планом финансирования Украины на четыре года, предусматривающим выделение десятков миллиардов евро
Об этом сообщает Financial Times, передает Укринформ.
По данным собеседников Financial Times, Еврокомиссия разрабатывает предложение, которое поможет удовлетворить финансовые потребности Украины до 2027 года.
Кроме того, план предусматривает поощрение таких союзников, как США и Великобритания предоставлять Украине подобные долгосрочные обязательства.
В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает предложения. По данным издания, они могут быть готовы до Конференции по обновлению Украины, запланированной на 21-22 июня в Лондоне.
Ранее Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофина на €1,5 млрд.
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