Еврокомиссия: рабочая группа Совета ЕС обсуждает использование активов РФ для восстановления Украины
Еврокомиссия работает над тем, чтобы использовать заблокированные или замороженные российские активы в восстановлении Украины: продолжаются обсуждения рабочей группы Совета ЕС
Об этом говорится в комментарии спикера Европейской комиссии Кристиана Виганда по запросу Укринформа.
"Мы намерены обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный в Украине. Еврокомиссия изучает возможные пути для того, чтобы воспользоваться российскими замороженными или заблокированными активами для финансирования восстановления Украины, и представила в ноябре 2022 года некоторые варианты, согласно заключению Европейского Совета от 20-21 октября. Дальнейшие обсуждения продолжаются на уровне специально созданной Рабочей группы, основанной Советом ЕС 15 февраля 2023 года", - отметил представитель Еврокомиссии.
По словам Кристиана Виганда, одно из рабочих предложений ЕК – работать с заблокированными активами российского Центробанка.
"Мы тесно сотрудничаем со Шведским председательством в ЕС для того, чтобы продвигать эти обсуждения вперед. Дискуссии также продолжаются с нашими международными партнерами (такими как G7), чтобы обеспечить необходимую координацию на международном уровне. Эти меры остаются сложными как с правовой, так и с технической точки зрения", - добавил он.
- Напомним, президент Украины Зеленский 4 апреля пообщался по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили подготовку 11-го пакета санкций против РФ.
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