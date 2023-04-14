Об этом говорится в комментарии спикера Европейской комиссии Кристиана Виганда по запросу Укринформа.

"Мы намерены обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный в Украине. Еврокомиссия изучает возможные пути для того, чтобы воспользоваться российскими замороженными или заблокированными активами для финансирования восстановления Украины, и представила в ноябре 2022 года некоторые варианты, согласно заключению Европейского Совета от 20-21 октября. Дальнейшие обсуждения продолжаются на уровне специально созданной Рабочей группы, основанной Советом ЕС 15 февраля 2023 года", - отметил представитель Еврокомиссии.

По словам Кристиана Виганда, одно из рабочих предложений ЕК – работать с заблокированными активами российского Центробанка.

"Мы тесно сотрудничаем со Шведским председательством в ЕС для того, чтобы продвигать эти обсуждения вперед. Дискуссии также продолжаются с нашими международными партнерами (такими как G7), чтобы обеспечить необходимую координацию на международном уровне. Эти меры остаются сложными как с правовой, так и с технической точки зрения", - добавил он.