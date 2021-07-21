Еврокомиссия проведет расследование из-за шпионажа программой Pegasus за журналистами и политиками
Еврокомиссия решила начать расследование о возможной слежке за журналистами в ЕС на фоне скандала со шпионской программой Pegasus
Об этом сообщает Euractiv.
"Мы начинаем собирать информацию, чтобы увидеть, какова вероятность использования такого рода приложений в одной из этих стран-участниц. Мы видели комментарии в прессе по этому поводу", - отметил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Читайте также: В Индии премьер-министра Моди обвинили в "измене" на фоне скандала со слежкой через израильскую программу Pegasus
Чиновник отметил, что Генеральный директорат по коммуникационным сетям, контенту и технологиям будет координировать работу, о которой также будет информировать судебные органы и органы надзора за защитой данных.
Читайте также: Во Франции открыли дело из-за шпионского ПО израильтян для слежки за политиками и журналистами
Расследователи во главе с правозащитниками Forbidden Stories, Amnesty International и еще рядом СМИ, в частности - Guardian и Al Jazeera, сообщила в воскресенье, что по меньшей мере 10 правительств якобы использовали шпионское программное обеспечение для незаконного наблюдения за журналистами, юристами, бизнесменами и представителями гражданского общества.
- 18 июля журналисты и правозащитники опубликовали расследование, согласно которому шпионскую программу израильтян для борьбы с терористами, так называемую Pegasus, использовали для слежки за журналистами и политиками
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное