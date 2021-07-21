Еврокомиссия проведет расследование из-за шпионажа программой Pegasus за журналистами и политиками

Об этом сообщает Euractiv.

"Мы начинаем собирать информацию, чтобы увидеть, какова вероятность использования такого рода приложений в одной из этих стран-участниц. Мы видели комментарии в прессе по этому поводу", - отметил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.



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Чиновник отметил, что Генеральный директорат по коммуникационным сетям, контенту и технологиям будет координировать работу, о которой также будет информировать судебные органы и органы надзора за защитой данных.



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Расследователи во главе с правозащитниками Forbidden Stories, Amnesty International и еще рядом СМИ, в частности - Guardian и Al Jazeera, сообщила в воскресенье, что по меньшей мере 10 правительств якобы использовали шпионское программное обеспечение для незаконного наблюдения за журналистами, юристами, бизнесменами и представителями гражданского общества.