Еврокомиссия продлила действие упрощенного роуминга для украинцев еще на год
Еврокомиссия 9 июля согласовала продление еще на 12 месяцев соглашения с мобильными операторами, которое позволяет беженцам из Украины оставаться на связи за границей
Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
Соглашение между 22 европейскими и семью украинскими операторами было впервые подписано в апреле 2022 года. Оно предполагает взаимное понижение тарифов в роуминге.
В Еврокомиссии призвали всех операторов присоединиться к соглашению.
Параллельно ЕК готовилась к интеграции Украины в зону роуминга ЕС. В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина – ЕС принял предложение Еврокомиссии по присоединению Украины к правилам ЕС о роуминге. Следующим шагом для Украины станет полная адаптация законодательства к законодательству ЕС, после чего Совет Европейского Союза примет окончательное решение.
- 14 сентября 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС , что позволит украинцам совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом в Евросоюзе по домашним тарифам. Также она отметила, что Украина уже является развивающимся технологическим центром и домом для многих инновационных молодых компаний.
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