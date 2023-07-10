Еврокомиссия продлила действие упрощенного роуминга для украинцев еще на год

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Соглашение между 22 европейскими и семью украинскими операторами было впервые подписано в апреле 2022 года. Оно предполагает взаимное понижение тарифов в роуминге.

В Еврокомиссии призвали всех операторов присоединиться к соглашению.

Параллельно ЕК готовилась к интеграции Украины в зону роуминга ЕС. В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина – ЕС принял предложение Еврокомиссии по присоединению Украины к правилам ЕС о роуминге. Следующим шагом для Украины станет полная адаптация законодательства к законодательству ЕС, после чего Совет Европейского Союза примет окончательное решение.