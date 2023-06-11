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Еврокомиссия прислушалась к нам: Стефанишина об отмене запрета на импорт только определенных групп товаров из Украины

11 июня, 2023 воскресенье
21:47
Экономика На фото украинское поле пшеницы

5 июня Европейская комиссия прислушалась к Украине и продлила ограничения на ввоз нашей аграрной продукции только на шесть видов продукции вместо 11-12 групп товаров

Об этом информирует в интервью Суспильному вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Мы считаем, что Европейская комиссия прислушалась к нам 5 июня, когда ограничения были продлены, они были продлены только на шесть видов продукции и отменены в отношении остальных 11 или 12 групп продукции", - заявила Стефанишина.

Сообщается, что некоторая часть экспорта продукции свободна, но страны, такие как Польша, продолжают физическое блокирование границы. Это является условием отмены ограничений, отказа от финансирования и субсидий польским фермерам.

"Поэтому мы безотлагательно обратились в Европейскую комиссию с тем, что такое блокирование должно быть завершено. И на сегодняшний день, по нашей информации, украинско-польская граница с польской стороны будет освобождена от блокировщиков, мы сможем возобновить экспорт хотя бы той продукции, которая идет по всему миру, а не в Польшу", - объяснила вице-премьер-министр.

Стефанишина добавила, что для компенсации Украине убытков из-за решений ЕС создадут координационную платформу, которая будет решать вопросы с транзитом и с экспортом продукции: "Мы считаем необходимость компенсации убытков с апреля этого года, когда началось действие односторонних мер, не введенных Европейской комиссия".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины подчеркнула, что потери от запрета импорта составляют сотни миллионов евро.

"Это достаточно уже длительный период времени, учитывая, что дополнительные ограничения, введенные до сентября, это сотни миллионов евро, потерянных нашими компаниями, дополнительные доходы, которые мы недополучили, и, соответственно, последствия, повлекшие эти незаконные запреты", - рассказала Стефанишина.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария, Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.

12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Мир
Еврокомиссия
зерно
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