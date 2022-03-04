Еврокомиссия приостановила приграничное сотрудничество с РФ и Беларусью

Об этом сообщила комиссар по сплочению и реформам Элиза Феррейра.

Теперь Евросоюз не будет выплачивать никаких средств России и Беларуси по программам трансграничного сотрудничества. Известно, что Евросоюз финансировал 8 программ для РФ на сумму 178 млн. евро и две программы с Беларусью на сумму 257 млн. евро. Сотрудничество с Россией и Беларусью приостановлено на период 2021-2027 годов.

"Российская военная агрессия является вопиющим нарушением Устава ООН, международного права и порядка. Приостановление всех пограничных и транснациональных программ и выплат для России и Беларуси и одновременно укрепление поддержки Украины является конкретным выражением европейской и сплоченной политики солидарности с украинским народом", – говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято в ответ на российскую агрессию с целью полного осуществления всех ограничительных мер ЕС.

Напомним, Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов Усманова и Шувалова.

Канада ввела санкции против Газпрома, Роснефти и их руководителей из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Сенат США внесли законопроект под названием HEROIAM SLAVA Act о санкциях в отношении всех госпредприятий РФ.

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