Еврокомиссия приостановила приграничное сотрудничество с РФ и Беларусью
Европейская комиссия приостановила взаимодействие с Россией и ее союзницей Беларусью по программам пограничного сотрудничества
Об этом сообщила комиссар по сплочению и реформам Элиза Феррейра.
Теперь Евросоюз не будет выплачивать никаких средств России и Беларуси по программам трансграничного сотрудничества. Известно, что Евросоюз финансировал 8 программ для РФ на сумму 178 млн. евро и две программы с Беларусью на сумму 257 млн. евро. Сотрудничество с Россией и Беларусью приостановлено на период 2021-2027 годов.
"Российская военная агрессия является вопиющим нарушением Устава ООН, международного права и порядка. Приостановление всех пограничных и транснациональных программ и выплат для России и Беларуси и одновременно укрепление поддержки Украины является конкретным выражением европейской и сплоченной политики солидарности с украинским народом", – говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято в ответ на российскую агрессию с целью полного осуществления всех ограничительных мер ЕС.
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