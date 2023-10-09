Еврокомиссия приостановила финансовую помощь Палестине из-за агрессии против Израиля
Еврокомиссия 9 октября приостановила финансирование проектов развития в Палестине из-за атаки ХАМАСа на Израиль
Об этом в Х написал еврокомиссар по соседству Оливер Варгеи.
"Масштабы террора и жестокости против Израиля и его людей являются поворотным моментом. Не может быть привычного бизнеса. Как самый большой донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает свой полный портфель проектов развития на общую сумму 691 миллион евро", - пишет он.
Варгеи сообщил, что все платежи немедленно приостановлены, проекты поставлены на рассмотрение.
Все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, отложены, происходит пересмотр проектов финансовой помощи.
"Теперь необходимо обратить внимание на основы мира, толерантности и сосуществования. Разжигание ненависти, насилия и прославления террора отравили умы многих. Нам необходимы действия, и они нужны сейчас", - добавил еврокомиссар.
События в Израиле
Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.
Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.
Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.
9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.46 Покупка 37.46Продажа 38.18
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное