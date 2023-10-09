Еврокомиссия приостановила финансовую помощь Палестине из-за агрессии против Израиля

Об этом в Х написал еврокомиссар по соседству Оливер Варгеи.

"Масштабы террора и жестокости против Израиля и его людей являются поворотным моментом. Не может быть привычного бизнеса. Как самый большой донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает свой полный портфель проектов развития на общую сумму 691 миллион евро", - пишет он.

Варгеи сообщил, что все платежи немедленно приостановлены, проекты поставлены на рассмотрение.

Все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, отложены, происходит пересмотр проектов финансовой помощи.

"Теперь необходимо обратить внимание на основы мира, толерантности и сосуществования. Разжигание ненависти, насилия и прославления террора отравили умы многих. Нам необходимы действия, и они нужны сейчас", - добавил еврокомиссар.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.