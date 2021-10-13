Еврокомиссия приняла набор мер для противодействия росту мировых цен на энергоносители

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.



Согласно сообщению, ЕК приняла Сообщение о ценах на энергоносители для противостояния исключительному росту мировых цен на них, которое, согласно прогнозам, продлится в течение зимы.



Отмечается, что Сообщение включает "набор инструментов", который государства-члены ЕС могут использовать для преодоления имеющегося повышение цен и дальнейшего повышения устойчивости к будущим потрясениям.



По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, рост мировых цен на энергоносители является серьезной проблемой для ЕС, а в процессе выхода из пандемии и начала восстановления экономики важно защитить уязвимых потребителей и поддержать европейские компании.



"Комиссия помогает государствам-членам немедленно принять меры для уменьшения влияния на домохозяйства и бизнес этой зимой. В то же время мы определяем другие среднесрочные меры, чтобы гарантировать, что наша энергетическая система будет более устойчивой и гибкой, чтобы противостоять любой будущей нестабильности в течение всего переходного периода", - цитирует пресс-служба слова Симсон.



В частности, краткосрочные национальные меры включают экстренную поддержку домохозяйств, государственную помощь компаниям и целевое снижение налогов. Комиссия также намерена поддерживать инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, изучить возможные меры по хранению энергии и закупке запасов газа, а также оценить структуру рынка электроэнергии.

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