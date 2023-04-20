Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех анонимных дипломатов.

Европейская комиссия и страны ЕС на этой неделе готовят следующий пакет санкций против России. Германия уже попросила включить в него ядерную энергетику.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее заявила, что следующий пакет санкций будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и лазейками.

По словам источников издания, в среду ЕК проинформировала послов ЕС о том, что в эту пятницу пригласит их на закрытые брифинги по поводу запланированного содержания санкционного пакета.

В ходе таких мер, Еврокомиссия обычно информирует послов в небольших группах о том, чего ожидать от ее предложения. Послы, в свою очередь, могут указать на "красные линии" от своих правительств.