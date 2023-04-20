Еврокомиссия представит новый пакет санкций в эту пятницу, - Politico
Завтра, 21 апреля, будет обнародовано содержание нового пакета санкций против России
Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех анонимных дипломатов.
Европейская комиссия и страны ЕС на этой неделе готовят следующий пакет санкций против России. Германия уже попросила включить в него ядерную энергетику.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее заявила, что следующий пакет санкций будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и лазейками.
По словам источников издания, в среду ЕК проинформировала послов ЕС о том, что в эту пятницу пригласит их на закрытые брифинги по поводу запланированного содержания санкционного пакета.
В ходе таких мер, Еврокомиссия обычно информирует послов в небольших группах о том, чего ожидать от ее предложения. Послы, в свою очередь, могут указать на "красные линии" от своих правительств.
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