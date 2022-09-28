Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в твиттере.

"Россия подняла вторжение в Украину на новый уровень. И мы намерены заставить Кремль заплатить цену за дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет жестких санкций против России", - написала она.

По ее словам, Еврокомиссия предлагает расширить список санкций Евросоюза против физических и юридических лиц, имеющих отношение к полномасштабному вторжению РФ в Украину. В то же время планируется усилить контроль за попытками страны-агрессора обойти санкции, которые ввели страны Запада.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз готовит санкции против людей, которые помогали обходить европейские ограничения против России. Это могут быть не только граждане РФ.

Также планируется ввести новые ограничения на торговлю с РФ, а именно: утвердить новые санкции на импорт продукции российского производства, которые лишат страну-агрессора дохода в размере 7 млрд евро и расширить список товаров, экспорт которых будет запрещен в Россию (имеются в виду ключевые технологии, необходимые для ведения войны).

Фон дер Ляен отметила, что в новый пакет санкций внесли и дополнительные ограничения на предоставление европейских услуг и запрет для граждан ЕС занимать руководящие должности в российских компаниях.

В пакет ограничений также добавлена правовая база для лимита цен на российскую нефть.

"Некоторые развивающиеся страны все еще нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков", - уточнила чиновница.

26 сентября Великобритания ввела санкции против организаторов псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

28 сентября премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России, которые будут введены в отношении лиц и организаций, причастных к проведению псевдореферендума на оккупированных территориях Украины.

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