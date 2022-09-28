English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Мир Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против России

Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против России

28 сентября, 2022 среда
18:08
Мир

Восьмой пакет санкций против РФ будет содержать новые запреты на импорт российской продукции, ограничение цен на нефть и запрет гражданам ЕС входить в органы управления российских государственных компаний

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в твиттере.

"Россия подняла вторжение в Украину на новый уровень. И мы намерены заставить Кремль заплатить цену за дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет жестких санкций против России", - написала она.

По ее словам, Еврокомиссия предлагает расширить список санкций Евросоюза против физических и юридических лиц, имеющих отношение к полномасштабному вторжению РФ в Украину. В то же время планируется усилить контроль за попытками страны-агрессора обойти санкции, которые ввели страны Запада.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз готовит санкции против людей, которые помогали обходить европейские ограничения против России. Это могут быть не только граждане РФ.

Также планируется ввести новые ограничения на торговлю с РФ, а именно: утвердить новые санкции на импорт продукции российского производства, которые лишат страну-агрессора дохода в размере 7 млрд евро и расширить список товаров, экспорт которых будет запрещен в Россию (имеются в виду ключевые технологии, необходимые для ведения войны).

Фон дер Ляен отметила, что в новый пакет санкций внесли и дополнительные ограничения на предоставление европейских услуг и запрет для граждан ЕС занимать руководящие должности в российских компаниях.

В пакет ограничений также добавлена правовая база для лимита цен на российскую нефть.

"Некоторые развивающиеся страны все еще нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков", - уточнила чиновница.

  • 26 сентября Великобритания ввела санкции против организаторов псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.
  • 28 сентября премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России, которые будут введены в отношении лиц и организаций, причастных к проведению псевдореферендума на оккупированных территориях Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Еврокомиссия
нафта
Читайте также:
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
26 сентября, 2022 понедельник
Путин и Лукашенко встретились в Сочи и сделали совместное заявление по поводу отношений с Западом
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
27 сентября, 2022 вторник
Что делать после ядерного взрыва и как уберечься от большой дозы радиации: советы от Сергея Згурца
переговори України з Росією
27 сентября, 2022 вторник
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной на новых условиях
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.85
    Покупка 40.85
    Продажа 41.76
  • EUR
    Покупка 39.05
    Продажа 40.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
28 сентября
18:16
Гостаможслужба назвала первое украинское предприятие, получившее разрешения для "таможенного безвиза"
18:10
В оккупированном Мелитополе прогремели 8 взрывов
18:10
Сергей Руденко
Зачем Западу россияне-уклонисты?
18:08
Эксклюзив
Генштаб может сообщить об успешной операции по Лиману в ближайшие дни, - главный редактор Defense Express Катков
18:04
Украина договаривается об обмене пленных "всех на всех", - Буданов
17:58
Эксклюзив
20% украинцев, выехавших за границу, не планируют возвращаться после войны, - социолог Паниотто
17:47
Взлетел на воздух первый пассажирский электросамолет. Alice уйдет в серийное производство с 2026 года
17:47
РФ планирует созвать Совбез ООН из-за "провокации" вокруг "Северных потоков"
17:41
Экс-футболист сборной России, "Спартака" и "Эвертона" получил повестку
17:25
В Херсонской области ВСУ стрелковым боем остановили российскую ДРГ
17:23
росія паспорт
В Финляндии подсчитали, сколько к ним въехало россиян с начала объявления мобилизации в РФ
17:14
"Били резиновыми и деревянными дубинками, пытали голодом": омбудсмен о содержании пленных украинцев оккупантами
17:09
В США изобрели приложение, которым можно проверить, что произойдет с любым городом в случае ядерного взрыва
17:05
Украинская артиллерия ударила по районам сосредоточения вооружения и техники россиян в Херсоне
16:59
Эксклюзив
В районе Лимана враг еще имеет возможности для полноценного отступления, но медленно окажется в окружении, - военный эксперт Коваленко
16:56
Эксклюзив
ЕС нужно принимать решения, которые отрежут Россию от благ цивилизации, – нардеп Власенко
16:51
"Даже Хрущев звучал более адекватно": Кислица о попытке постпреда РФ в ООН сорвать выступление Зеленского
16:50
ВСУ пытаются улучшить позиции и закрепиться на новых участках фронта на Юге Украины. Ведут позиционные бои
16:48
В Германии предположили, что трубы "Северных потоков" уничтожены навсегда, - СМИ
16:46
Правительство одобрило все необходимые постановления для запуска "таможенного безвиза" с 1 октября
16:44
Эксклюзив
На поле боя разрушатся все российские химеры по расширению территории РФ, - эксперт по международной безопасности Ежак
16:42
"Личное дело каждого": жена Влада Ямы прокомментировала выезд мужа за границу
16:32
В течение года украинцы оформили 10 млн. электронных больничных
16:26
Россияне на временно оккупированных территориях грабят медучреждения и оказывают давление на медиков и их семьи, - глава НСЗУ Гусь
16:18
Подоляк
Путин будет воевать силами пожилых людей и офисного планктона, - Подоляк
16:18
В Португалии из-за энергетического кризиса будут выключать рождественское освещение
16:00
Местные гауляйтеры после псевдореферендумов просят Путина присоединить регионы Украины к составу РФ
15:51
Зеленский Эрдоган
Псевдореферендумы, демилитаризация ЗАЭС, переговоры с РФ: Зеленский провел разговор с Эрдоганом
15:50
Бутусов
Контрнаступление ВСУ: Россияне в Лимане попали в оперативное окружение
15:47
В Одесской ОВА оценили шансы России захватить город
15:46
Остается на площади. Одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II
15:43
Посол Германии об отключении украинских телеканалов и единственных новостях: люди должны иметь альтернативные источники информации
15:42
Эксклюзив
Из Крыма увеличивается поток вражеской техники для усиления группировки на правом берегу Днепра, - советник городского головы Херсона
15:37
коронавирус
В России у летучих мышей нашли новый штамм коронавируса
15:35
СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных Донбассе, Херсоне и Запорожье
15:25
Госдума соберется на внеочередное заседание по "присоединению" к РФ оккупированных территорий Украины 3 октября
15:18
Эксклюзив
Херсонцы подавлены фейковыми результатами "референдума" и ждут освобождения, - заместитель председателя райсовета Трошин
15:11
Константин Москалец
Константин Москалец: Строгое искусство дауншифтинга
15:10
Арсений Яценюк
Запад должен рассматривать вопрос размещения войск на территории Украины, - Арсений Яценюк
14:54
Взрывы на газопроводах Nord stream: В Кремле заявили, что ни они, ни Европа не заинтересованы в ситуации
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV