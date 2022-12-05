Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против РФ, - корреспондент "Радио Свобода" Йозвяк
Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против России, касающийся финансовых структур
Об этом сообщает журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.
"Европейская комиссия сегодня (4 декабря, - ред.) проинформировала страны-члены ЕС о девятом пакете санкций против России", - рассказал он.
При этом, по словам журналиста, на Белоруссию снова санкции не нацелены. Йозвяк также отметил, что под ограничения могут попасть около 180 компаний и банков, СМИ и технологических фирм. По предварительной информации, новый пакет санкций может быть согласован во время встречи министров МИД ЕС 12 декабря.
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