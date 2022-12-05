Об этом сообщает журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.

"Европейская комиссия сегодня (4 декабря, - ред.) проинформировала страны-члены ЕС о девятом пакете санкций против России", - рассказал он.

При этом, по словам журналиста, на Белоруссию снова санкции не нацелены. Йозвяк также отметил, что под ограничения могут попасть около 180 компаний и банков, СМИ и технологических фирм. По предварительной информации, новый пакет санкций может быть согласован во время встречи министров МИД ЕС 12 декабря.

6 октября Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Он стал ответом на незаконную аннексию РФ украинской территории, мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы.

10 ноября в Великобритании заморозили активы российских олигархов на сумму 20,5 млрд. долларов.

24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз ведет работу над девятым пакетом санкций в отношении РФ из-за развязанной войной в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb