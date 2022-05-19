Еврокомиссия предоставит техническую помощь для 9-ти стран ЕС, принимающих беженцев из Украины
Европейская комиссия предоставит техническую помощь для девяти стран-членов ЕС, принимающих тысячи вынужденно перемещенных людей из Украины
Об этом пишет Financial Mirror.
По данным издания Еврокомиссия поможет Кипру, Бельгии, Чехии, Франции, Греции, Италии, Польше, Румынии и Словакии. Помощь будет предоставляться с использованием так называемого инструмента технической поддержки (TSI). Это будет способствовать рациональному распределению денег для принятия и интеграции украинских беженцев.
Кроме того, помощь включает процесс административного оформления украинских беженцев, признание их профессиональной квалификации и дипломов с целью вхождения на рынок труда ЕС, адаптации школьных аттестатов с целью продолжения образования для детей школьного возраста. Кроме того, техническую поддержку адаптации школьных программ к потребностям украинских учеников и улучшению межведомственной координации.
Добавляют, что Кипру окажут помощь в процессе признания квалификации и дипломов украинских беженцев, чтобы облегчить выход на рынок труда. Более 16 500 украинских беженцев прибыли на Кипр с начала полномасштабного вторжения России и около 10 000 уже искали статус временной защиты.
- Европейская комиссия предложила предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в сумме до 9 миллиардов евро.
- В результате из Украины выехали более 6,3 млн человек, еще 6,5 млн считаются внутренне перемещенными. Об этом свидетельствуют данные ООН.
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