Об этом пишет NOS со ссылкой на собственные источники.

"Комиссия утверждает, что Украине все еще нужно принять меры, прежде чем действительно начать переговоры о вступлении, в том числе по верховенству права и борьбе с коррупцией", — пишет нидерландское издание.

Кажется, компромиссным предложение сделать первый шаг: признать Украину кандидатом в члены. Это важный политический сигнал, который хотят дать подавляющее большинство стран ЕС", – говорит источник NOS.

Завтра ЕК, по словам издания, предоставит консультации по Молдове и Грузии, которые также хотят присоединиться к Европейскому Союзу. По словам источников, Молдова также может стать кандидатом в члены, но для этой страны будет поставлено еще больше условий для начала переговоров", — пишет NOS.

Согласно данным ЕК, Грузии, также подавшей заявку, не может быть предоставлен статус кандидата, пока не будет выполнен длинный перечень условий.

16 июня в Киеве лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.

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