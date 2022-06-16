Еврокомиссия предоставит статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ
Европейская комиссия по заключению статуса кандидата на членство в ЕС будет рекомендовать предоставить его Украине и Молдове
Об этом пишет NOS со ссылкой на собственные источники.
"Комиссия утверждает, что Украине все еще нужно принять меры, прежде чем действительно начать переговоры о вступлении, в том числе по верховенству права и борьбе с коррупцией", — пишет нидерландское издание.
Кажется, компромиссным предложение сделать первый шаг: признать Украину кандидатом в члены. Это важный политический сигнал, который хотят дать подавляющее большинство стран ЕС", – говорит источник NOS.
Завтра ЕК, по словам издания, предоставит консультации по Молдове и Грузии, которые также хотят присоединиться к Европейскому Союзу. По словам источников, Молдова также может стать кандидатом в члены, но для этой страны будет поставлено еще больше условий для начала переговоров", — пишет NOS.
Согласно данным ЕК, Грузии, также подавшей заявку, не может быть предоставлен статус кандидата, пока не будет выполнен длинный перечень условий.
16 июня в Киеве лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.46
Покупка 34.46Продажа 35.29
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.07
- Актуальное
- Важное