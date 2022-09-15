Об этом идет речь на портале Европейской комиссии.

"Возможность культурного выражения и доступность культуры - необходимые части жизни. Это помогает нам справляться с травматическими событиями, формировать индивидуальную и коллективную устойчивость и дает нам инструменты взаимопонимания", - отметила Мария Габриель, уполномоченная по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи.

Известно, что для реализации проектов поддержки украинской культуры Еврокомиссия выделила 5 миллионов евро. В конкурсе смогут принять участие художники и культурные организации из Украины или других стран, участвующих в программе "Креативной Европы". В рамках конкурса отберут три проекта для финансирования.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 29 ноября 2022 года. Также опубликованы условия участия в конкурсе.

14 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении 100 млн евро на восстановление и реконструкцию поврежденных украинских школ. "Я хочу отметить, что санкции против России не будут сняты. Также хочу сказать, что мы будем и дальше поддерживать Украину. Сейчас европейские страны предоставили Украине помощь в сумме более 90 млрд евро, не считая военной помощи. И это будет продолжаться дальше", - подчеркнула она.

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