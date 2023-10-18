Еврокомиссия предоставила Украине рекомендации по безвизу
Еврокомиссия обнародовала доклад, в котором предложила внести новые, более жесткие требования для продления безвизового режима между ЕС и третьими странами.
Текст документа обнародован на сайте комиссии .
Он содержит рекомендации для стран-соседей ЕС, в том числе – для Украины.
"В целом Украина продолжает выполнять требования для визовой либерализации и принимает меры для решения некоторых предварительных рекомендаций Европейской Комиссии. Вместе с этим, нужны дальнейшие усилия, насколько это возможно в текущем контексте", - отмечается в документе.
Рекомендации для Украины состоят из трех главных пунктов.
Первый касается адаптации визовой политики Украины в отношении стран, граждане которых нуждаются в визах, особенно в отношении тех стран, которые являются источником происхождения нелегальной миграции или рисков безопасности для ЕС.
Украина имеет безвизовый режим с 15 странами, включенными в перечень ЕС как нуждающиеся в визе для путешествий в ЕС. В частности, речь идет о Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Эквадоре, Казахстане, Кувейте, Кыргызстане, Монголии, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Таджикистане, Турции и Узбекистане. В Еврокомиссии добавили, что со стороны Украины в 2022 году не наблюдалось никакого прогресса в присоединении к визовой политике ЕС в отношении этих стран.
Во-вторых, Украине рекомендуют продолжить усилия по борьбе против организованной преступности по контрабанде огнестрельного оружия и наркотиков , несмотря на вызовы, возникающие в связи с войной.
"Потенциальное увеличение контрабанды огнестрельного оружия является предметом беспокойства для ЕС и для Украины. В феврале 2023 года ЕС начал имплементацию перечня действий по предотвращению распространения огнестрельного и стрелкового оружия на фоне диверсификации такого оружия в контексте агрессивной войны России. мер безопасности на границах для выявления контрабанды огнестрельного оружия", - говорится в документе.
Третьим пунктом рекомендаций Европейской Комиссии по продолжению действия безвизового режима с ЕС является продолжение усилий по борьбе с коррупцией , включая принятие плана действий по реализации Стратегии возврата преступных активов на 2023-2025 годы и дополнение законодательства о деятельности АРМА (Агентства по розыску) и менеджменту управление изъятыми активами.
"После того, как Украина в июне 2022 года получила статус кандидата на вхождение в ЕС, украинская власть начала широкую реформу всего продолжающегося правового сектора. В частности, доклад констатирует, что, несмотря на осложнения в реализации реформ, связанных с войной, Украина достигает прогресса в реализации тематических Планов действий, в частности, по борьбе с контрабандой наркотиков и против организованной преступности", - подытожили в Еврокомиссии.
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