Еврокомиссия предоставила Украине грант в 120 млн евро на соцзащиту, инфраструктуру и безопасность, - Минфин

Об этом сообщил Минфин.



"Европейская Комиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн. евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи Украине", - заявили в министерстве.



Средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования наиболее актуальных расходов государства, в частности связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан, функционированием критической инфраструктуры и сектора безопасности.



"Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской Комиссии за непреклонную поддержку украинского народа, в частности, за глубокое понимание ситуации, которая сложилась в Украине, и оперативность в принятии решений", - подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

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