Еврокомиссия предоставила дополнительные 3,5 млн евро гуманитарной помощи жителям Донбасса

Об этом говорится в сообщении Представительства Европейского Союза в Украине.



Согласно сообщению, Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 3,5 млн евро гуманитарной помощи для поддержки уязвимых слоев населения, пострадавших от российской оккупации на востоке Украины. Отмечается, что гуманитарная ситуация ухудшилась в связи с пандемией COVID-19, что привело к еще большей нестабильности и уязвимости населения.



По словам еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, люди на востоке Украины продолжают жить в страхе и будут бороться за удовлетворение своих основных потребностей.



"Пандемия коронавируса ухудшила ситуацию, особенно среди пожилых людей, которые часто относят к наиболее уязвимым категориям населения. Это дополнительное финансирование поможет получить доступ к медицине и предметам первой необходимости, а также подготовиться к приближающейся зиме", - приводятся в сообщении слова Ленарчича.



Отмечается, что дополнительные средства помогут наиболее уязвимым слоям населения, в том числе пожилым людям и лицам с инвалидностью, удовлетворить свои основные потребности. Они также будут направлены на обеспечение доступа к медицине и получения психосоциальной и психологической помощи. Отмечается, что помощь придет уязвимом населению по обе стороны линии разграничения.



По информации Еврокомиссии, с марта 2014 года от кофликтов на Донбассе пострадало более 5,2 млн человек 3,4 млн из которых все еще нуждаются в гуманитарной помощи с обеих сторон линии соприкосновения.



В сообщении также отмечается, что в 2021 году Еврокомиссия выделила Донбассу 29 млн евро гуманитарной помощи. С начала российской оккупации Донбасса Европейский Союз выделил 194 млн евро на помощь людям в Украине.

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