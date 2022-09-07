Еврокомиссия предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине
Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине
Об этом сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляен.
"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи", – говорится в сообщении фон дер Ляен в Twitter.
По ее словам, этот кредит дополняет 10 млрд евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.
18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году в связи с агрессией России.
Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине в начале августа.
До сих пор в ЕС продолжались споры между государствами-членами по поводу гарантирования оставшихся 8 млрд евро, и выделение помощи затянулось.
- 4 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина на этой неделе ожидает от Евросоюза транша макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро . Он подчеркнул, что для победы и изгнания оккупантов из Украины нужно еще больше тяжелого вооружения от союзников.
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