Об этом сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи", – говорится в сообщении фон дер Ляен в Twitter.

По ее словам, этот кредит дополняет 10 млрд евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году в связи с агрессией России.

Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине в начале августа.

До сих пор в ЕС продолжались споры между государствами-членами по поводу гарантирования оставшихся 8 млрд евро, и выделение помощи затянулось.

4 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина на этой неделе ожидает от Евросоюза транша макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро . Он подчеркнул, что для победы и изгнания оккупантов из Украины нужно еще больше тяжелого вооружения от союзников.

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