Еврокомиссия предложила впускать в ЕС всех вакцинированных туристов и ограничить действие сертификатов COVID до 9 месяцев

Об этом говорится в пресс- релизе Европейской комиссии.



Комиссия предлагает сосредоточиться на индивидуальном подходе к каждому туристу. Если у человека есть цифровой COVID-сертификат о вакцинации, он должен иметь возможность беспрепятственно въезжать в Евросоюз, независимо от того, из какой страны он прибыл.



Таким образом, если человек вакцинирован признанными в ЕС препаратами, он может приехать в ЕС в любой момент. Если вакцина признана ВОЗ, но не Европейским регулятором, туристы должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус.



Также Еврокомиссия предлагает ограничить срок действия сертификатов по вакцинации до 9 месяцев, после чего необходимо будет ввести дополнительную дозу.



Исключение из правил обязательной вакцинации составляют дети до 12 лет, приезжие на работу из соседних стран и рабочие жизненно необходимых сфер.



"Наша главная цель - избежать разногласий между мерами во всем ЕС. Это также касается вопроса о бустерных дозах, которые будут необходимы для борьбы с вирусом", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.



Комиссия предлагает ввести обновленные правила с 10 января 2022 г., чтобы обеспечить достаточно времени для скоординированного подхода.



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