Об этом в своем обращении сказала президент Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляен.

Предложенные запреты на экспорт на сумму более 11 миллиардов евро призваны лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров.

Отмечается, что пакет санкций нацелен на многие промышленные товары, которые нужны России и которые она не может получить из-за третьих стран. К ним относятся электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей, а также строительные товары, которые могут быть использованы в военном секторе.

Также ЕС планирует и дальше ограничивать экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий.

"Мы предлагаем экспортный контроль над 47 новыми электронными компонентами, которые можно использовать в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты, вертолеты", - говорится в сообщении.

Чтобы технологии не были доставлены в Россию по другим, незаконным путям, ЕС впервые добавляет к санкциям структуры третьих стран, помогающих РФ, в том числе Ирану.

Новые санкции будут введены против кремлевских пропагандистов и военной элиты РФ, списки подсанкционных лиц будут сформированы позже.

Также планируется провести обзор всех российских активов, замороженных в ЕС и которые могут быть использованы для помощи Украине.

"Мы будем отслеживать олигархов, которые пытаются спрятаться или продать свои активы, чтобы избежать санкций. И вместе с государствами-членами мы проведем обзор всех хранящихся в ЕС замороженных активов российского центробанка. Нам нужно знать, где они расположены и сколько они стоят. Это чрезвычайно важно, учитывая возможное использование государственных активов России для финансирования реконструкции Украины", - заявила фон дер Ляен.

Она отметила, что на следующей неделе будет организован Форум координаторов санкций, который соберет всех международных партнеров, чтобы усилить усилия по применению ограничений.