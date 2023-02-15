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Еврокомиссия предлагает запретить поставки в РФ электроники, необходимой для производства ракет и дронов

15 февраля, 2023 среда
12:43
Мир

Против России должны быть введены санкции, которые исключат возможность получения ею электроники, необходимой для изготовления ракет и дронов, которые она запускает по Украине

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила 15 февраля, передает Bloomberg.

"Мы предлагаем, среди прочего, ограничения на экспорт многих электронных компонентов, которые используются в российских вооруженных системах, таких как беспилотники, ракеты, вертолеты", - сказала она в Европейском парламенте.

Фон дер Ляен также объявила о применении санкций против иранских компаний, производимых беспилотниками для продажи России.

ЕС намерен принять свой 10-й пакет санкций на следующей неделе перед годовщиной полномасштабного российского вторжения в Украину.

Новости
Украина
Россия
Еврокомиссия
война с Россией
Урсула фон дер Ляйен
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