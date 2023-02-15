Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила 15 февраля, передает Bloomberg.

"Мы предлагаем, среди прочего, ограничения на экспорт многих электронных компонентов, которые используются в российских вооруженных системах, таких как беспилотники, ракеты, вертолеты", - сказала она в Европейском парламенте.

Фон дер Ляен также объявила о применении санкций против иранских компаний, производимых беспилотниками для продажи России.

ЕС намерен принять свой 10-й пакет санкций на следующей неделе перед годовщиной полномасштабного российского вторжения в Украину.