Еврокомиссия предлагает усилить контроль над обращением оружия на фоне войны в Украине
Европейская комиссия предложила обновить правила ЕС по импорту, экспорту и транзиту огнестрельного оружия для гражданского использования на фоне полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом идет речь на портале Европейской комиссии.
"Российская военная агрессия в Украине увеличивает потенциал распространения огнестрельного оружия. В среднесрочной перспективе новые правила будут способствовать уменьшению рисков обхода эмбарго в случае экспорта огнестрельного оружия гражданского назначения и усилению контроля за импортом этого вида оружия из стран, не являющихся членами ЕС", - отметили в ведомстве.
Поэтому Комиссия предлагает обновить правила ЕС по импорту, экспорту и транзиту огнестрельного оружия для гражданского использования. По оценкам, около 35 миллионов единиц незаконного огнестрельного оружия находятся в руках гражданских лиц в ЕС, а около 630 000 единиц огнестрельного оружия внесены в список украденных или утраченных в Шенгенской информационной системе.
"Обновленные правила будут способствовать легальной торговле огнестрельным оружием для гражданского использования и уменьшат административное бремя для производителей, торговцев и пользователей огнестрельного оружия", - добавили в сообщении.
Известно, что среди предложенных Комиссией новшеств – уточнение процедур импорта, экспорта и транзита огнестрельного оружия для гражданского использования, упрощение импорта для охотничьего и спортивного оружия, создание новой электронной системы лицензирования для производителей и дилеров, усиление проверок и условий лицензирования.
В Еврокомиссии подчеркивают, что предложенные правила усилят безопасность и разрешат проблему незаконного обращения огнестрельного оружия, а также обеспечат скоординированный контроль и оценку рисков для улучшения отслеживания огнестрельного оружия.
Предложение Еврокомиссии по процедуре должны рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС.
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