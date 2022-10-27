Об этом идет речь на портале Европейской комиссии.

"Российская военная агрессия в Украине увеличивает потенциал распространения огнестрельного оружия. В среднесрочной перспективе новые правила будут способствовать уменьшению рисков обхода эмбарго в случае экспорта огнестрельного оружия гражданского назначения и усилению контроля за импортом этого вида оружия из стран, не являющихся членами ЕС", - отметили в ведомстве.

Поэтому Комиссия предлагает обновить правила ЕС по импорту, экспорту и транзиту огнестрельного оружия для гражданского использования. По оценкам, около 35 миллионов единиц незаконного огнестрельного оружия находятся в руках гражданских лиц в ЕС, а около 630 000 единиц огнестрельного оружия внесены в список украденных или утраченных в Шенгенской информационной системе.

"Обновленные правила будут способствовать легальной торговле огнестрельным оружием для гражданского использования и уменьшат административное бремя для производителей, торговцев и пользователей огнестрельного оружия", - добавили в сообщении.

Известно, что среди предложенных Комиссией новшеств – уточнение процедур импорта, экспорта и транзита огнестрельного оружия для гражданского использования, упрощение импорта для охотничьего и спортивного оружия, создание новой электронной системы лицензирования для производителей и дилеров, усиление проверок и условий лицензирования.

В Еврокомиссии подчеркивают, что предложенные правила усилят безопасность и разрешат проблему незаконного обращения огнестрельного оружия, а также обеспечат скоординированный контроль и оценку рисков для улучшения отслеживания огнестрельного оружия.

Предложение Еврокомиссии по процедуре должны рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС.

13 июня Монастырский заявил, что Украина может вернуться к вопросу легализации оружия после того, как состоится учет того вооружения , которым уже владеют граждане.

22 июня министр внутренних дел Денис Монастырский назвал необходимой легализацию в Украине короткоствольного оружия после войны с Россией.

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