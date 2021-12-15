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Еврокомиссия предлагает странам ЕС не продлевать долгосрочные контракты на импорт газа после 2049 года
Европейская комиссия предлагает не продлевать долгосрочные контракты на импорт газа для более быстрого перехода к "зеленой энергетике" и развитию рынка водорода
Об этом идет речь на официальном сайте Еврокомиссии."Во избежание блокирования Европы ископаемым природным газом и освободить больше места для чистых газов на европейском газовом рынке, Комиссия предлагает не продлевать долгосрочные контракты на неограниченный объем ископаемого природного газа после 2049 года", - говорится в сообщении.
Как передает пресс-служба, 15 декабря Комиссия приняла ряд законодательных предложений по декарбонизации газового рынка. В частности, планируется облегчить использование возобновляемых и низкоуглеродистых газов, включая водород и биометан.
"Европейский Союз должен декарбонизировать энергию, которую он потребляет, чтобы сократить выбросы парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году и стать климатически нейтральным к 2050 году, и эти предложения помогут достичь этой цели", - говорится в сообщении.
Кроме того предложения Комиссии должны усилить устойчивость газовой системы ЕС.
- Как сообщалось ранее, спотовая цена газа в Европе с открытием торгов в среду, 15 декабря, продолжила рост на фоне слабого вклада альтернативных источников энергии, увеличения цен на конкурирующих рынках и более строгого прогноза погоды в регионе, чем ожидалось ранее.
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