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Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года

19 сентября, 2023 вторник
13:53
Война с Россией

Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для украинцев, сбежавших от агрессии России против Украины, с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года

Об этом комиссия сообщила во вторник, 19 сентября, пишет "Европейская правда".

Этот шаг обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 миллионам лиц, пользующимся защитой во всем ЕС, отметили в комиссии.

ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года по единодушному решению государств-членов, и она была автоматически продлена на один год.

Комиссия считает, что причины временной защиты остаются, и поэтому временную защиту следует продолжить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой.

Теперь это предложение комиссии должен утвердить Совет ЕС.

  • В январе этого года ООН сообщала, что количество украинских беженцев в Европе приближается к 8 миллионам.
  • По состоянию на 12 мая статус временной защиты в Европейском Союзе получили четыре миллиона граждан Украины, уехавших после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, из них: около 700 тыс. работают, а еще 450 тыс. учатся в школах и университетах.
  • 20 июня Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
  • 13 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о дальнейшей помощи украинским беженцам в ЕС.
  • 15 сентября министерша внутренних дел Германии Нэнси Фазер высказалась за целесообразность продлить временную защиту украинских беженцев еще на год, "пока идет эта ужасная война".
Еврокомиссия
помощь Украине
беженцы из Украины
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