Еврокомиссия предлагает приравнять к уголовному преступлению нарушение санкций стран ЕС против России

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.



В частности, речь идет о санкциях, наложенных Европейским Союзом на Россию.



Комиссия предлагает включить в перечень уголовных преступлений участие в действиях или деятельности, направленных на прямой или опосредованный обход санкций, в том числе путем сокрытия активов. Также предлагают добавить отказ от заморозки принадлежащих, удерживаемых или контролируемых подсанкционным лицом или организацией активов. Также речь идет о торговле - импорте или экспорте товаров, на которые распространяются торговые запреты.



После того, как страны-члены ЕС согласятся с инициативой Комиссии по расширению перечня преступлений ЕС, Комиссия представит законодательное предложение.

Напомним, Еврокомиссия готова предоставить Украине очередную макрофинансовую помощь на сумму 9 млрд евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС несет ответственность в руководстве усилиями по восстановлению Украины и принципы реконструкции должны совмещать инвестиции с реформами.

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