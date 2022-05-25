Еврокомиссия предлагает приравнять к уголовному преступлению нарушение санкций стран ЕС против России
Европейская комиссия предлагает добавить нарушения санкций Евросоюза в список уголовных преступлений, в частности, речь идет о санкциях, наложенных Европейским Союзом на Россию
Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
В частности, речь идет о санкциях, наложенных Европейским Союзом на Россию.
Комиссия предлагает включить в перечень уголовных преступлений участие в действиях или деятельности, направленных на прямой или опосредованный обход санкций, в том числе путем сокрытия активов. Также предлагают добавить отказ от заморозки принадлежащих, удерживаемых или контролируемых подсанкционным лицом или организацией активов. Также речь идет о торговле - импорте или экспорте товаров, на которые распространяются торговые запреты.
После того, как страны-члены ЕС согласятся с инициативой Комиссии по расширению перечня преступлений ЕС, Комиссия представит законодательное предложение.
- Напомним, Еврокомиссия готова предоставить Украине очередную макрофинансовую помощь на сумму 9 млрд евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС несет ответственность в руководстве усилиями по восстановлению Украины и принципы реконструкции должны совмещать инвестиции с реформами.
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