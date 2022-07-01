Еврокомиссия предлагает предоставить Украине 1 млрд евро – первую часть макрофинансовой помощи
Европейская комиссия предлагает предоставить Украине первую часть макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Об этом Еврокомиссия объявляла в мае 2022 года
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в твиттере.
"Сегодня мы предлагаем предоставить Украине €1 млрд. Это поможет удовлетворить неотложные потребности страны", - пишет фон дер Ляйен.
Она также заверила, что Евросоюз продолжит оказывать Украине помощь. Кроме того, ЕС будет поддерживать восстановление страны в долгосрочной перспективе.
- Напомним, 23 июня Украина получила статус государства-кандидата на вступление в ЕС. По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинское государство теперь не должно терять ни одной недели в отношениях с Европейским Союзом, чтобы, несмотря на войну и все сложности, делать то, что приближает нас к полноправному членству.
- А 1 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с речью в Верховной Раде Украины и подчеркнула, что Европа будет стоять за Украину столько, сколько будет нужно
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