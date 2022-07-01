Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в твиттере.

"Сегодня мы предлагаем предоставить Украине €1 млрд. Это поможет удовлетворить неотложные потребности страны", - пишет фон дер Ляйен.

Она также заверила, что Евросоюз продолжит оказывать Украине помощь. Кроме того, ЕС будет поддерживать восстановление страны в долгосрочной перспективе.

Напомним, 23 июня Украина получила статус государства-кандидата на вступление в ЕС. По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинское государство теперь не должно терять ни одной недели в отношениях с Европейским Союзом, чтобы, несмотря на войну и все сложности, делать то, что приближает нас к полноправному членству.

А 1 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с речью в Верховной Раде Украины и подчеркнула, что Европа будет стоять за Украину столько, сколько будет нужно