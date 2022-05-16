Еврокомиссия получила опросник от Украины для получения статуса кандидата на членство в ЕС, готовится заключение
Еврокомиссия приняла анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе от Украины, Совет ЕС начал готовить заключение по заявке
Об этом сообщил еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Варгеи в Twitter.
Он провел встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
"Встретился с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить, как усилить дальнейшую поддержку Украины. ЕС остается вместе с Украиной, чтобы смягчить последствия войны России против Украины. Все ответы на опросник ЕС получены. Сейчас Комиссия готовит заключение для Совета по заявке Украины в ЕС на членство", – отметил Варгеи.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 18 апреля Украина направила в Еврокомиссию первую часть опросника в рамках подачи заявки на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
- 9 мая Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для вступления в ЕС.
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