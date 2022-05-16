Еврокомиссия получила опросник от Украины для получения статуса кандидата на членство в ЕС, готовится заключение

Об этом сообщил еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Варгеи в Twitter.

Он провел встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Встретился с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить, как усилить дальнейшую поддержку Украины. ЕС остается вместе с Украиной, чтобы смягчить последствия войны России против Украины. Все ответы на опросник ЕС получены. Сейчас Комиссия готовит заключение для Совета по заявке Украины в ЕС на членство", – отметил Варгеи.