Еврокомиссия получила ноту Украины по консультациям о "Северном потоке-2"

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Набила Массрали, передает Интерфакс-Украина .

"Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел, в которой он просит консультаций, ссылаясь на Соглашение об ассоциации Украина-ЕС", - сказала Массрали.



В то же время она заявила, что продолжается "внутреннее обсуждение" ситуации.