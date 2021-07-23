Еврокомиссия получила ноту Украины по консультациям о "Северном потоке-2"
Европейская комиссия получила ноту главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с просьбой начать консультации по проекту "Северный поток-2"
Об этом заявила представитель Еврокомиссии Набила Массрали, передает Интерфакс-Украина .
"Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел, в которой он просит консультаций, ссылаясь на Соглашение об ассоциации Украина-ЕС", - сказала Массрали.
В то же время она заявила, что продолжается "внутреннее обсуждение" ситуации.
- Напомним, США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный потик- 2".
- Украина инициирует переговоры с Еврокомиссией по российскому газопроводу "Северный поток-2".
- МИД Германии опубликовал текст соглашения с США по "Северному потоку-2".
- Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обнародовали совместное заявление в связи с достижением договоренностей между США и Германией по "Северному потоку-2".
- Российский "Газпром" заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.
- Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что соглашение между США и Германией по российскому газопровода "Северный поток-2" не предусматривает никаких гарантий для Украины.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что пока не ясно, как компенсация за достройку "Северного потока-2" может помочь Украине.
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