Еврокомиссия подтвердила: Украина готова к "таможенному безвизу". Когда заработает

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Представитель Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Европейской комиссии (DG TAXUD) рассказал, что официальные выводы о возможности приглашения Украины присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита ожидаются в июле 2022 года.

Такие выводы, в частности, будут представлены на рабочей группе по Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, которая состоится 7 июля 2022 года, — говорится в сообщении.

В состав миссии, которая работала в Украине, вошли те же представители DG TAXUD и трех стран-участниц Конвенции о процедуре совместного транзита (Хорватия, Турция и Великобритания), которые участвовали и в предварительной оценочной миссии, что позволило им более предметно оценить прогресс Украины с ноября 2021 года. Миссия высоко оценила те результаты, которые Украине удалось достичь со времени проведения предыдущей оценочной миссии, даже несмотря на войну. За это время существенно выросло количество привлеченных предприятий, оформленных транзитных деклараций, начато применение транзитных упрощений. Также активно продвигалась работа по части гармонизации законодательства, проведение тренингов как для бизнеса, так и для должностных лиц таможен, обеспечивалось надлежащее техническое сопровождение работы системы.

В целом, по результатам проведенной работы миссия получила положительные впечатления от общения с представителями таможен, предприятий, гарантов, Национального банка Украины по результатам проведенной работы. Ожидается, что приглашение присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита Украина сможет получить уже осенью, что позволит приступить к международному применению NCTS до конца 2022 года.

После присоединения Украины к Конвенции украинский бизнес сможет пользоваться преимуществами и упрощениями общего транзита, которые имеет бизнес в 35 странах Конвенции, а также при перемещении товаров в режиме совместного транзита работать по принципу "одно транспортное средство – одна декларация – одна финансовая гарантия".

"Введение процедуры совместного транзита и присоединения к Конвенции является одним из необходимых условий для вступления Украины в ЕС. Поэтому подготовка к присоединению к Конвенции, которую европейские партнеры помогают выполнить Украине, - это работа по ускорению вступления Украины в ЕС", - отметил Витянис Алишаускас, международный эксперт EU4PFM по таможне.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

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