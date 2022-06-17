Еврокомиссия подтвердила невозможность начала переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии
Европейская комиссия сообщила, что возможность начала переговоров о членстве с Северной Македонией заблокирована Болгарией
Об этом заявил еврокомиссар Оливер Варгеи в Брюсселе, сообщает ЕП .
"Мы видим абсолютный тупик. И меня это не радует, учитывая, что я раз в две недели летаю в Софию (Болгария) на переговоры", - сообщил он.
Болгария заблокировала процесс вступления Северной Македонии на основании разночтений истории.
"Мы видим, что национальная политика влияет на уровень доверия к ЕС в целом. Учитывая это, нет возможности говорить в принципе о рамках переговоров", - отметил еврокомиссар.
- 11 июня канцлер Германии Олаф Шольц призвал начать переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС в ближайшее время и попросил Болгарию снять вето на переговоры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.54
Покупка 34.54Продажа 35.33
-
EUR
Покупка 36Продажа 37.25
- Актуальное
- Важное