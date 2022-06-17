Об этом заявил еврокомиссар Оливер Варгеи в Брюсселе, сообщает ЕП .

"Мы видим абсолютный тупик. И меня это не радует, учитывая, что я раз в две недели летаю в Софию (Болгария) на переговоры", - сообщил он.

Болгария заблокировала процесс вступления Северной Македонии на основании разночтений истории.

"Мы видим, что национальная политика влияет на уровень доверия к ЕС в целом. Учитывая это, нет возможности говорить в принципе о рамках переговоров", - отметил еврокомиссар.

11 июня канцлер Германии Олаф Шольц призвал начать переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС в ближайшее время и попросил Болгарию снять вето на переговоры.