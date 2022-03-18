Еврокомиссия подготовит заключение о членстве Украины в ЕС в течение нескольких месяцев, - Зеленский

Об этом он написал в Twitter.



Зеленский заявил о предметном разговоре.



"Вывод Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК предоставлено поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", - отметил президент.

Имел предметный разговор с Президентом ЕК @vonderleyen . Вывод ЕК по заявке Украины на членство в #ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК предоставлена доверенность. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 18, 2022