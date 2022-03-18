Еврокомиссия подготовит заключение о членстве Украины в ЕС в течение нескольких месяцев, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен
Об этом он написал в Twitter.
Зеленский заявил о предметном разговоре.
"Вывод Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК предоставлено поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", - отметил президент.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- Лидеры стран ЕС одобрили декларацию, поддерживающую евроинтеграцию Украины. В то же время в ней не упоминается об ускоренной процедуре.
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