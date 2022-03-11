Еврокомиссия планирует удвоить военную помощь Украине, – Боррель

Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

"Все прекрасно понимают, что мы должны увеличить нашу военную поддержку Украине. Я уверен, что лидеры одобрят эти средства", – отметил он.

Известно, что ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российских олигархов и российской экономики.

Напомним, сенат США окончательно одобрил пакет военной и гуманитарной помощи Украине и ее европейским союзникам на $13,6 млрд.

Международный валютный фонд 10 марта перечислил Украине 1,4 млрд долларов в эквиваленте.

Ранее сообщалось, что совет директоров Международного валютного фонда поддержал выделение для Украины экстренного финансирования в максимально возможном объеме.