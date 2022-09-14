Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, – Bloomberg
Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников ЕС.
Источники отметили, что Европейская комиссия планирует формализовать свою оценку в воскресенье. Затем в течение трех месяцев правительства ЕС примут окончательное решение.
Для утверждения предложения комиссии требуется квалифицированное большинство государств-членов.
Венгрия стала первой страной, которая стала объектом расследования в соответствии с новыми правилами, позволяющими ЕС наказывать членов, подрывающих его финансовые интересы. Еврокомиссия потратила месяцы на расследование эрозии верховенства права во время пребывания Виктора Орбана у власти.
Правительство Орбана, потерявшее доступ к финансированию ЕС в ожидании результатов расследования, надеется получить более 40 миллиардов евро в виде финансирования ЕС до 2027 года.
- 14 сентября госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер выразил надежду, что ЕС ослабит санкции против России после наступления холодов. Он добавил, что ослабление санкций против РФ "позволит обуздать энергодефицит и скачок цен на горючее".
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