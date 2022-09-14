Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников ЕС.

Источники отметили, что Европейская комиссия планирует формализовать свою оценку в воскресенье. Затем в течение трех месяцев правительства ЕС примут окончательное решение.

Для утверждения предложения комиссии требуется квалифицированное большинство государств-членов.

Венгрия стала первой страной, которая стала объектом расследования в соответствии с новыми правилами, позволяющими ЕС наказывать членов, подрывающих его финансовые интересы. Еврокомиссия потратила месяцы на расследование эрозии верховенства права во время пребывания Виктора Орбана у власти.

Правительство Орбана, потерявшее доступ к финансированию ЕС в ожидании результатов расследования, надеется получить более 40 миллиардов евро в виде финансирования ЕС до 2027 года.

14 сентября госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер выразил надежду, что ЕС ослабит санкции против России после наступления холодов. Он добавил, что ослабление санкций против РФ "позволит обуздать энергодефицит и скачок цен на горючее".

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