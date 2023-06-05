Об этом сообщает министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

"Мы получили проект нового регламента от Европейской комиссии, запрещающий импорт четырех продуктов в пять стран ЕС. Срок действия, записанный в проекте, – 15 сентября этого года", – написал Телус.

Польский министр надеется, что проект вступит в силу уже завтра.

Это касается пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Впрочем, зерно можно транспортировать транзитом.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария, Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.

12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.