Еврокомиссия планирует продлить запрет на импорт агропродукции из Украины до 15 сентября
Европейская комиссия намерена продлить до 15 сентября ограничение импорта четырех украинских продуктов в некоторые страны ЕС
Об этом сообщает министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.
"Мы получили проект нового регламента от Европейской комиссии, запрещающий импорт четырех продуктов в пять стран ЕС. Срок действия, записанный в проекте, – 15 сентября этого года", – написал Телус.
Польский министр надеется, что проект вступит в силу уже завтра.
Это касается пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Впрочем, зерно можно транспортировать транзитом.
Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины
2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.
7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.
В апреле Болгария, Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.
29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.
12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.
Четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.
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