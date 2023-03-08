Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Европейский Союз готов поддерживать Украину столько, сколько нужно. Защита уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена еще до 2025 года. Комиссия готова предпринять необходимые шаги для дальнейшего продления, если это будет необходимо", - говорится в сообщении.

Указано, что будет применяться подход ЕС для обеспечения плавного перехода к альтернативным правовым статусам, которые позволят гражданам Украины получить доступ к правам по истечении максимального срока временной защиты.

С 4 марта 2022 года около 4 миллионов украинцев получили немедленную защиту в ЕС, из которых более 3 миллионов – в первой половине того года.

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"Все зарегистрированные имели право доступа к рынку труда, образованию, здравоохранению и жилью. Ответ ЕС на войну в Украине еще раз показывает, что возможно, когда ЕС действует объединено. Директива о временной защите оказалась важным инструментом для предоставления немедленной защиты в ЕС, и она должна оставаться частью инструментария, доступного Европейскому Союзу в будущем", - отметили в ведомстве.