Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Это хорошая новость. Ожидаем сюрпризы для пропагандистов россиян, а также их экономики", – написал он.

Подготовку 11-го пакета санкций анонсировали 14 апреля. В ЕС работают над тем, чтобы помешать России обходить уже наложенные ограничения.

По данным журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, новый пакет санкций должны принять до конца мая.