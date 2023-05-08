Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ, – Ермак
Еврокомиссия уже передала странам-членам Евросоюза предложения по новому, одиннадцатому, пакету санкционных ограничений против Российской Федерации
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Это хорошая новость. Ожидаем сюрпризы для пропагандистов россиян, а также их экономики", – написал он.
Подготовку 11-го пакета санкций анонсировали 14 апреля. В ЕС работают над тем, чтобы помешать России обходить уже наложенные ограничения.
По данным журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, новый пакет санкций должны принять до конца мая.
- Ранее ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера за участие в войне против Украины.
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