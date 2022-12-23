Еврокомиссия перечислила Украине 66 млн евро на восстановление разрушенных школ
Еврокомиссия выделила €66 млн в бюджет Украины на восстановление школьных заведений, поврежденных в ходе войны России против Украины
Об этом сообщила заместитель генерального директора генерального директората по политике добрососедства и переговоров о расширении Катарина Матернова.
"Европейская комиссия выделила €66 миллионов бюджета на реконструкцию и реабилитацию школьных помещений, поврежденных во время жестокой войны России против", - написала она в твиттере.
- 14 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении 100 млн евро на восстановление и реконструкцию поврежденных украинских школ. Пакет предусматривает 34 млн. евро на легкий и средний ремонт, включая ремонт окон, крыш, дверей, санитарно-технических и отопительных сооружений, а также предоставление оборудования для учебных помещений и бомбоубежищ. Из 34 млн евро гуманитарной помощи 20 млн евро направляются через Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) и 14 млн евро – через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПР ООН).
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