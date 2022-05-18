Еврокомиссия оценивает план восстановления Украины в 500-600 млрд евро, правительство уже начало его разрабатывать, – Шмыгаль
Шмыгаль призывает министров развития стран G7 возглавить восстановление регионов, громад или городов Украины
Об этом информируют на сайте Кабинета Министров Украины.
РФ ежедневно наносит ущерб украинским городам. Премьер-министр подчеркнул, что нашей стране необходима помощь в восстановлении разрушений.
"Европейская Комиссия оценивает план восстановления в 500-600 млрд евро. Наше Правительство уже начало разрабатывать масштабный план восстановления и модернизации нашего государства.
Я не раз говорил, что победа нашей армии на поле боя – это 50% победы Украины. Остальные 50% наступят, когда Украина станет экономически успешным членом Европейского Союза", – рассказал Денис Шмыгаль.
В плане Украины по восстановлению есть региональность – когда страны-партнеры и корпорации помогают в восстановлении конкретного города или региона. И параметричность – наработка конкретных действий по восстановлению и трансформации каждого сектора экономики.
В своей очереди министры G7 отметили, что готовы принимать на себя важную роль в восстановлении Украины.
- 13 мая Украина призвала членов Большой семерки передать нашей стране российские замороженные активы в сотни миллиардов долларов. Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о переговорах со странами Большой семерки по поставкам ракетных систем залпового огня.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, 13 мая, посетил мероприятия G7 и ЕС. Также должны пройти переговоры с руководством Германии и Нидерландов с тем, чтобы скоординировать дальнейшую поддержку Украины.
- 15 мая, в видеообращении из Берлина министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что G7 положительно отреагировала на идею передавать арестованные российские активы на восстановление Украины.
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