Об этом со ссылкой на источники сообщает PAP.

Встреча министров с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом должна состояться в формате видеоконференции во второй половине дня в среду, 19 апреля.

Напомним, в конце марта по инициативе польской стороны Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились в ЕК с общим письмом, требуя отреагировать на проблемы из-за экспорта украинского зерна.

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии раздаются призывы к этому.

Также неофициально стало известно, что ЕС планирует выделить 100 млн. евро в поддержку фермеров этих пяти стран через агропродукцию из Украины.