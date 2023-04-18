Еврокомиссия организует встречу пяти государств, недовольных экспортом зерна из Украины, - PAP
В Еврокомиссии пригласили на встречу министров торговли пяти государств ЕС, ранее призывавших Брюссель вмешаться в ситуацию с экспортом украинского зерна из-за негативных последствий для их собственных аграриев
Об этом со ссылкой на источники сообщает PAP.
Встреча министров с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом должна состояться в формате видеоконференции во второй половине дня в среду, 19 апреля.
Напомним, в конце марта по инициативе польской стороны Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились в ЕК с общим письмом, требуя отреагировать на проблемы из-за экспорта украинского зерна.
В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии раздаются призывы к этому.
Также неофициально стало известно, что ЕС планирует выделить 100 млн. евро в поддержку фермеров этих пяти стран через агропродукцию из Украины.
- Как отмечают эксперты, решение о запрете импорта зерна из Украины связано с парламентскими выборами в Польше.
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